Seit 2022 sind die Retired Folks eine akustische Band (leicht verstärkt) mit einem umfangreichen Repertoir, in den Genres des Country, Folk und der Oldies.

Die Band zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung, Spaß an der Musik und damit durch unbändige Spielfreude aus. Bei jedem Song kommt dies zur Geltung, Harmonie in der Band, einfühlsame Songs oder alte Songs, die schon lange nicht mehr gehört wurden.

Kurt, der Frontmann spielt - gefühlte 100 Jahre - Gitarre und singt dazu, eine tolle Stimme, Super Gitarre und professionelle Arrangements.

Heike spielt die Mundharmonika dermaßen harmonisch, daß Gänsehaut garantiert ist. Zudem macht sie noch die Backing Vocals.

Josef, ein Virtuose an den schwarz-weißen Tasten liebt nicht nur den Boogie, er kann auch einen einfühlsamen „Teppich“ für alle Songs legen.

Achim bedient die Cajon, ein Instrument das nicht ein Schlagzeug ersetzt, sondern nur durch Hände die verschiedenen Rhythmen erzeugt (nicht zu viel und nicht zu wenig), bei denen jeder Zuschauer zumindest mit den Füßen mit wippen muß.