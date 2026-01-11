Retired Soon – Rock'n Roll im Unruhestand!

Wenn Retired Soon kommt, hat der Verstand seinen freien Tag.

Sie haben als erste und bislang einzige deutsche Band beim offiziellen Beatles Day im legendären Liverpooler Cavern Club gespielt. Zu ihrem Repertoire gehören die schärfsten Rock`n´Roll-Nummern der Beatles und andere Schmuckstücke aus der Zeit, in der sie hätten erwachsen werden sollen.

Sind sie aber nicht geworden. Viele Songs hat man zwar im Ohr, hört sie aber fast nie im Radio, geschweige denn live. Retired Soon lässt den „Spirit“ dieser Musik lebendig werden und beglückt die Anwesenden – Publikum wie Musiker – mit purer Spiel- und Lebensfreude.Motto: Ankommen, Ohren auf, abheben!