Retour de Paris 90 & 91 – Julia Wirsching & Michael Neugebauer

Sechs Monate an der Cité Internationale des Arts in Paris ermöglichten der Künstlerin Julia Wirsching ihre eigene Arbeitsweise zu hinterfragen.

Diese Beschäftigung mündete in einen Film, in dem es um die unheimliche Konfrontation mit der eigenen Person in den Katakomben von Paris geht.

Der Karlsruher Künstler Michael Neugebauer arbeitete seinerseits an Fotografien, die aus der Verbindung von Zeichnungen und einer realen Umgebung (mit Fokus auf urbanem Raum entstehen)

Öffnungszeiten: Di-Do 14.00-18.00 Uhr, Fr 10.00-16.00 Uhr

Eintritt frei