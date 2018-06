Retour de Paris 90 & 91 – Julia Wirsching & Michael Neugebauer

Sechs Monate an der Cité Internationale des Arts in Paris ermöglichten der Künstlerin Julia Wirsching ihre eigene Arbeitsweise zu hinterfragen. Diese Beschäftigung mündete in einen Film, in dem es um die unheimliche Konfrontation mit der eigenen Person in den Katakomben von Paris geht.

Der Karlsruher Künstler Michael Neugebauer arbeitete seinerseits an Fotografien, die aus der Verbindung von Zeichnungen und einer realen Umgebung (mit Fokus auf urbanem Raum entstehen)

Michael Neugebauer (geb. 1987) hat bildende Kunst in Kiel und Karlsruhe studiert. Er war bis 2015 Meisterschüler von Prof. Kalin Lindena. Seine Arbeiten konnte er bereits in mehreren Ausstellung zeigen u.a. 2015 im Kunstverein Ettlingen (G) oder 2016 im Kunstverein Letschebach (Durlach) (E).

Julia Wirsching studierte Bildende Kunst, Musik und Philosophie in Stuttgart und Tel Aviv. Ihre künstlerische Praxis umfasst Performances, Videos und Installationen. Zu sehen waren ihre letzten Arbeiten im Performanceprogramm des Zaz Festival Tel Aviv und der Manifesta 11 in Zürich, im Württembergischen Kunstverein, im Theaterhaus Stuttgart, im Art Cube - Artist Studios Jerusalem und in der Cité Internationale des Arts Paris.

Öffnungszeiten: Di-Do 14.00-18.00 Uhr, Fr 10.00-16.00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg