Retour de Paris Nr. 103 – Ülkü Süngün, ADA. Méditations insulaires

Künstlerin, Kuratorin, Aktivistin und Grenzgängerin.

Die Ausstellung ist eine poetische, multimediale Installation über eine Insel, Ada auf Türkisch, versetzt mit biografischen Erinnerungsfetzen. Dabei verschiebt Ülkü Süngün, ausgehend von ihren wiederkehrenden Themen Migration, Erinnerungs- und Identitätspolitiken, den Fokus aufgrund zweier längerer Stipendienaufenthalte in Paris und Istanbul (Tarabya) erstmalig von Deutschland weg auf andere Orte und Zusammenhänge des Postkolonialen. Die Ausstellung versteht sich als Klagelied und Gedenken an Massenenteignungen, Zwangsumsiedlungen und deren ökologische Auswirkungen in einer spekulativen Zukunft.

Ülkü Süngün ist bildende Künstlerin, Kuratorin und forschende Aktivistin. Sie lebt und arbeitet in Stuttgart, wo sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Bildhauerei studierte. Mit ihrer künstlerischen Forschung untersucht sie mittels prozessorientierter wie kollaborativer Ansätze Identitäts- und Erinnerungspolitiken im Kontext Migration. Hierfür nutzt sie Medien wie Fotografie, Video, Installation und Performance. Mit dem 2017 gegründeten Institut für Künstlerische Post-Migrationsforschung macht sie diese künstlerische, sozial- und gesellschaftskritische Praxis strukturell sichtbar und nutzt dabei Räume immer wieder nomadisch. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen in Deutschland und im Ausland gezeigt. Zuletzt im 7. Herbstsalon des Maxim Gorki Theaters in Berlin. 2024/2025 war sie Stipendiatin des Landes Baden-Württemberg an der Cité Internationale des Arts in Paris