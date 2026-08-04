Retro-Games

Zwei Tage stehen im Zeichen von PCs und Games der 2000er Jahre, veranstaltet durch den Gerstetter Millenium Gaming Club.

Gerne können Menschen, die zuhause ebenfalls noch Retro- Konsolen oder - PCs haben, sich in der Bibliothek melden und ebenfalls dabei sein.

Der Millenium Gaming Club aus Gerstetten hat sich dem Erhalt der klassischen Computerspielkultur verschrieben. Der Grundgedanke seit der Entstehung im vergangenen Sommer war, den Spielspaß aus der Blütezeit der klassischen Lanparty Anfang des Jahrtausends, in die heutige Zeit zu laden und dabei die Vorteile der Geselligkeit zu erhalten, die man hat, wenn man in einer Runde nebeneinander sitzt und zockt.

Im Zentrum stehen dazu etliche Clubrechner mit Windows XP und einer Vielzahl der bekanntesten und auch weniger bekannten Spiele aus der Zeit zwischen 1995 – 2009.