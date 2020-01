Retro Pop 90er Party

Wer kennt es nicht…. Ice Ice Baby Wir holen sie wieder alle raus, die guten alten Retro-Hits. Wie immer haben wir auch wieder eine tolle Deko vorbereitet und auch der Wahnsinns Luftballonregen fehlt auf dieser Party nicht

Selbstverständlich werden wir hier auch einige schöne Giveaways an euch verteilen.

Also holt Euren schlechtesten Bad-Taste-Style aus dem Schrank und du erhältst 2 Euro Ermäßigung auf den Eintritt.

Natürlich beschallen wir euch an diesem Abend wieder die ganze Nacht, mit Allem was die 90er so hergegeben haben. Von “Haddaway” über “Dr. Alban”, “NSYNC”, “Culture Beat”, “Backstreet Boys”, “Mr. President”, bis hin zu “Take That” oder “DJ Bobo”!