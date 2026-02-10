Mit Retrogott & Hulk Hodn bringen BEYOND GRAFFITI und der Klangvorhang mal wieder ordentlich Hip Hop nach Heilbronn.

Ausstellungsdauer des Projekts BEYOND GRAFFITI in der Zigarre: 19.09.2026 bis einschließlich 18.10.2026. Öffnungszeiten: Jeden Fr/Sa/So geöffnet von 16 bis 18 Uhr und zu den verschiedenen Programmpunkten außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Weitere Infos auf www.instagram.com/beyondgraffiti.hn