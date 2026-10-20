„Rette sich, wer kann!“ – Rosi Scherer spielt für die DLRG-Drohne

× Erweitern Rosi Scherer mit KI überarbeitet Veranstaltungsplakat

Benefizveranstaltung der DLRG Mosbach am 21. November 2026 im Pirminsaal

Wenn Kabarett auf Lebensrettung trifft, ist beste Unterhaltung für einen guten Zweck garantiert: Am Samstag, 21. November 2026, lädt die DLRG Mosbach zu einer besonderen Benefizveranstaltung ein. Mit ihrem Programm „Rette sich, wer kann!“ sorgt Rosi Scherer für einen unterhaltsamen Abend – und unterstützt damit ein wichtiges Projekt der örtlichen Wasserretter.

Rosi Scherer ist bekannt für ihre humorvolle, lebensnahe Art und ihren Blick auf die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Mit ihrem Kabarett nimmt sie das Publikum mit auf eine ebenso amüsante wie überraschende Reise. Dabei steht an diesem Abend nicht nur das Lachen im Mittelpunkt, sondern auch ein guter Zweck.

Die Spenden kommen dem Drohnenprojekt der DLRG Mosbach zugute. Die Ortsgruppe baut eine Einsatzdrohnengruppe auf, die künftig unter anderem bei der Suche nach vermissten Personen unterstützen soll. Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera kann eine Drohne insbesondere bei Dunkelheit helfen, Menschen schneller zu finden. Auch bei Hochwasser und anderen Einsatzlagen kann sie wichtige Informationen aus der Luft liefern und die Arbeit der Einsatzkräfte unterstützen.

Bis die Drohne einsatzbereit ist, sind neben der Anschaffung weitere Investitionen in Ausbildung und Ausrüstung notwendig. Mit der Benefizveranstaltung möchte die DLRG Mosbach deshalb weitere Spenden sammeln und das Projekt voranbringen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Veranstaltung findet im Pirminsaal, Hammerweg 30, in Mosbach statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Weitere Informationen zum Drohnenprojekt gibt es unter mosbach.dlrg.de/drohne.

Ein Abend, der zeigt: Gemeinsam lachen und gleichzeitig helfen – ganz im Sinne der DLRG Mosbach: Wasser lieben – Leben retten.

Rosi Scherer ist bekannt für ihre humorvolle, lebensnahe Art und ihren Blick auf die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Mit ihrem Kabarett nimmt sie das Publikum mit auf eine ebenso amüsante wie überraschende Reise. Dabei steht an diesem Abend nicht nur das Lachen im Mittelpunkt, sondern auch ein guter Zweck.

Die Spenden kommen dem Drohnenprojekt der DLRG Mosbach zugute. Die Ortsgruppe baut eine Einsatzdrohnengruppe auf, die künftig unter anderem bei der Suche nach vermissten Personen unterstützen soll. Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera kann eine Drohne insbesondere bei Dunkelheit helfen, Menschen schneller zu finden. Auch bei Hochwasser, Bränden und anderen Einsatzlagen kann sie wichtige Informationen aus der Luft liefern und die Arbeit der Einsatzkräfte unterstützen.

Bis die Drohne einsatzbereit ist, sind neben der Anschaffung weitere Investitionen in Ausbildung und Ausrüstung notwendig. Mit der Benefizveranstaltung möchte die DLRG Mosbach deshalb weitere Spenden sammeln und das Projekt voranbringen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Veranstaltung findet im Pirminsaal, Hammerweg 30, in Mosbach statt. Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Weitere Informationen zum Drohnenprojekt gibt es unter mosbach.dlrg.de/drohne.

Ein Abend, der zeigt: Gemeinsam lachen und gleichzeitig helfen – ganz im Sinne der DLRG Mosbach: Wasser lieben – Leben retten.