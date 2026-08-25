Retti-Palais – die Wiedergeburt eines Barockjuwels

Sieben Jahre lang wurde eines der bedeutendsten spätbarocken Bauwerke Ansbachs mit außergewöhnlicher Hingabe restauriert.

Der Film und Videoclub Ansbach hat diese Sanierung von Beginn an begleitet – unter Bedingungen, die so herausfordernd waren wie das Bauwerk selbst: Staub, Kälte, Enge, Lärm und über 2.700 Filmdateien später entstand eine einzigartige Dokumentation.

Der Film zeigt nicht nur die handwerkliche Meisterschaft von Zimmerern, Stuckateuren, Restauratoren und Architekten, sondern erzählt auch die Geschichte eines Hauses, das über Jahrhunderte seine Pracht verlor – und sie nun wiedererlangt hat. Vom Dachstuhl über Stuckdecken, Parkett, Paneele, Gemälde und die barocken Gartenanlagen bis hin zur musealen Neugestaltung: Diese Dokumentation macht sichtbar, was normalerweise verborgen bleibt. Ein eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen einer der aufwendigsten Restaurierungen der Region und eine Hommage an alle, die dieses Kleinod wieder zum Leben erweckt haben.