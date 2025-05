Wie jedes Jahr findet das Rettichfest von Himmelfahrt bis Sonntag auf dem Festplatz am Wasen statt. Genießen Sie Festzeltatmosphäre mit Blas- und Partymusik vom feinsten! Am Freitagabend ist die Rockband "Good News" zu gast und "rockt den Rettich". Am Sonntag findet der Festumzug zum 100-jährigen Jubiläum des Musikverein Stadtkapelle Freiberg statt.