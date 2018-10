Kabarettistischer Jahresrückblick im Nachtstudio

Es sieht nicht so gut aus auf der Welt. Sicher: 2018 ist das Jahr der GroKo und der Fußballweltmeisterschaft, das Jahr der Auto-Corsos und Auto-Abgase. 2018 – also ein Jahr zum tiefen entspannten Durchatmen? Denkste! Trottel, Trump und trohende Rechtschreibschwäche bevölkern den Planeten. Europa humpelt, Merkel stolpert, der Barometer fällt. Was tun? Trinken bis zum Anschlag? Bis zum --?! Bloß nicht! Muss auch nicht sein... Denn: einer rettet das Jahr: Stefan Reusch! Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR 3-Wochenrückblicker in „Reusch rettet 2018“ alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß.