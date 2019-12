× Erweitern Stefan Reusch

Es sieht nicht so gut aus auf der Welt. Europa humpelt, Merkel stolpert, der Barometer fällt.

Positiv: Endlich mal wieder keine Fußball-WM! Ansonsten – ein buntes Treiben, aber kein schönes buntes Treiben: Der braune Osten, die gelben Westen und dann auch noch die bleichen Briten! Was tun? Trinken bis zum Anschlag? Bis zum --?! Bloß nicht! Muss auch nicht sein. Denn einer rettet das Jahr: Stefan Reusch! „Blitzschnell wechselt er die Themen, streut, wie beiläufig, diffizile Wortverdreher ein oder greift auch mal zum Gedicht.

Er ist ein absoluter Künstler der sprachlichen Vielfalt“. (Schwäbische Zeitung) Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR 3-Wochenrückblicker in „Reusch rettet 2019“ alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat. Und das ist nicht wenig…