Reusch rettet 2025! Der Jahresrückblick mit dem SWR3-Rückblicker Stefan Reusch

bis

Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen

2025 gab’s in Deutschland reichlich Probleme, viele Nacktschnecken und Fragen: Warum sind Panzer auf einmal toll? Warum Schalke 04 nicht? Sind alle auf der Verliererstraße? Die Ukraine? Das Klima? Die Fröhlichkeit?

Einer gibt Antwort: Der SWR3–Wochenrückblicker Stefan Reusch putzt mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit alles runter, was ihn stört. Ob Kanzler, Kinder oder Künstliche Intelligenz – Reusch knüpft sie sich alle vor und rettet am Ende die Welt. Seine ironischen Anspielungen und Wortspiele sind bitterböse und rasend komisch. Mit Worten spart er nicht. Mit ihnen spaßt er. Also: hingehen und gerettet werden!

Info

Stadtbücherei Öhringen.jpg
Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Reusch rettet 2025! Der Jahresrückblick mit dem SWR3-Rückblicker Stefan Reusch - 2026-02-12 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Reusch rettet 2025! Der Jahresrückblick mit dem SWR3-Rückblicker Stefan Reusch - 2026-02-12 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Reusch rettet 2025! Der Jahresrückblick mit dem SWR3-Rückblicker Stefan Reusch - 2026-02-12 19:30:00 Outlook iCalendar - Reusch rettet 2025! Der Jahresrückblick mit dem SWR3-Rückblicker Stefan Reusch - 2026-02-12 19:30:00 ical

Tags