Reutlingen auf dem Weg zur Großstadt: 50 Jahre Stadtbezirke

Vor rund 50 Jahren wurden im Rahmen der baden-württembergischen Gemeindegebietsrefom neun der heutigen zwölf Stadtbezirke in die Stadt Reutlingen eingemeindet. Auch von heutiger Warte aus stellt dies einen wesentlichen Markstein in der neuesten Geschichte Reutlingens dar, das in der Folge Großstadt wurde. 14 Autorinnen und Autoren haben aus Sicht der Stadtbezirke den Versuch einer Bilanz nach 50 Jahren unternommen. Die drei Herausgeber stellen das Buch und die Besonderheiten des Eingemeindungsprozesses vor.

Der Schiedweckenabend wird gefördert durch die Stadt Reutlingen, die GWG, die OEW sowie die FairEnergie. Aufgrund der Pandemielage wurde vom traditionellen Termin am Mittwoch nach dem zweiten Fastensonntag abgegangen. Mit dem neuen Termin erhofft sich der Geschichtsverein nicht nur einen erleichterten Zugang in die Stadthalle sondern auch ein unbeschwerteres Zusammensein. Mitglieder erhalten wie gewohnt eine persönliche Einladung.