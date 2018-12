Reutlingen vokal

Ludwig van Beethoven, Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll op. 80

Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125

Christine Reber, Sopran

Josy Santos, Alt

Johannes Petz, Tenor

Siegfried Laukner, Bariton

Magdalena Müllerperth, Klavier

Philharmonia Chor Reutlingen

Martin Künstner, Leitung

„Wenn der Töne Zauber walten und des Wortes Weihe spricht, muss sich Herrliches gestalten …“: Tatsächlich brachte Beethoven seine Zeitgenossen zum Staunen, als er „der Töne Zauber“ mit „des Wortes Weihe“ ausgerechnet in Werkgattungen verband, in denen man das am wenigsten erwartet hatte: einer Fantasie für Klavier und Orchester sowie einer Sinfonie. Über die Melodie zur Ode an die Freude sind die beiden Werke zudem aufs engste verwandt.