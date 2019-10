Reutlingen Vokal: 40 Jahre Landesjugendchor Baden-Wüttenberg

Der Landesjugendchor, kurz LJC, ist seit 40 Jahren ein wahres Juwel der Chorlandschaft in Baden-Württemberg. Hier sammeln sich nicht nur ungefähr 70 junge, bestens ausgebildete Stimmen, sondern auch jugendlicher Esprit, Motivation, Leidenschaft und Temperament. Für das Jubiläumsprogramm wird der Chor mit Ehemaligen auf eine gute Hundertschaft aufgestockt, so dass „Verdis größte Oper“, wie George Bernhard Shaw das eindrucksvolle Requiem aus der Feder Giuseppe Verdis bezeichnete, in der ihm angemessenen Klanggewalt strahlen kann. Mit seiner Messa da Requiem verbeugte sich der italienische Meister 1874 vor dem ein Jahr zuvor verstorbenen italienischen Romancier Alessandro Manzoni, der wie Verdi selbst eine intellektuelle Galionsfigur für das Risorgimento, die italienische Einigungsbewegung, war.

Mit freundlicher Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung

Giuseppe Verdi, Messa da Requiem

Natalie Karl, Sopran

Silke Marchfeld, Alt

Milen Bozkhov, Tenor

Magnus Piontek, Bass

Landesjugendchor Baden-Württemberg (Einstudierung Denis Rouger)

Richard Wien, Leitung