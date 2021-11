Ruth Edelmann-Amrhein: Theodora und der Engel des Todes

Kriminalkommissarin Theodora Klein ist in einer Sinnkrise. Schon lange ist in der Landeshauptstadt nichts Aufregendes mehr geschehen. Theodoras einzige Freuden sind die Ratte Mephisto, ihre Tarotkarten sowie der Genuss einer Flasche Rotwein und eines Joints am Abend. Im August findet ihr lethargisches Dasein ein jähes Ende, als innerhalb weniger Tage zwei alte Damen in ihren Wohnungen erschlagen aufgefunden werden. Ein Hinweis führt sie auf die Fährte der Täter und mit ihren Ermittlungen bringt Theodora sich in tödliche Gefahr.

Ruth Edelmann-Amrhein, geboren in Reutlingen, entdeckte ihre Leidenschaft zum Schreiben in ihrer zweiten Lebenshälfte. Seit 2017 ist sie Mitglied bei den Mörderischen Schwestern e. V. Nach zahlreichen Veröffentlichungen in diversen Anthologien erscheint im September 2021 Jahres ihr erster Kriminalroman "Theodora und der Engel des Todes".