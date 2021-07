Reutlinger Buchpremiere

Der Bodensee ist ein alter Kulturraum mit allen Facetten der Moderne.

Ein Paradies für Urlaub und Wassersport, genussreiche Erholung und gesundheitliche Regeneration, ein attraktiver Wirtschafts- und Bildungsstandort sowie ein Modell grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Manfred Grohes Luftbilder zeigen den See in atmosphärischer Dichte und grafischer Raffinesse vor dem Alpenpanorama und im Wechsel der Jahreszeiten, sie geben aus der Vogelperspektive neue Einblicke in eine vertraute Region. Die begleitenden Texte von Wolfgang Alber skizzieren die Seen- und Seelenlandschaft in ihren historischen wie aktuellen Dimensionen – und nicht zuletzt als Refugium der Literaten und Künstler.

Manfred Grohe, geboren 1938, lebt in Kirchentellinsfurt. Er ist einer der bekanntesten Fotojournalisten und Luftbildfotografen des Landes. Sein Schaffen ist in zahlreichen Bildbänden dokumentiert.

Dr. Wolfgang Alber, geboren 1948, lebt als Kulturwissenschaftler und Journalist in Reutlingen. Veröffentlichungen zur Kulturgeschichte, Landeskunde und Landesliteratur.