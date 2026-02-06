Reutlinger Kammermusik Zyklus | EKIKO - Edgars Kinderkonzerterlebnis

Ein Musik- und Schauspielprojekt für Kinder ab 5 Jahren.

Sie sind wieder da! Edgar, der Hausmeister des Konzerthauses, der berühmte Dirigent Sir Martin Brunsvik und ihr durchgeknallter Freund, der Instrumentenerfinder Franz Xaver Unsinn, bringen neue Abenteuer und schräge Geschichten mit nach Reutlingen.

Das Konzert beginnt, und die Pianisten sind nicht da! „Edgar, Sie werden doch wohl nicht selber Klavierspielen?!“ Kann Edgar die brenzlige Situation retten? Auch der Stadionsprecher Bela Popp ist wieder mit von der Partie. Zwar kennt er sich mit Musik nur wenig aus, hat aber wieder rasante Spiele im Gepäck, welche von den Musikern Höchstleistung und Ideenreichtum fordern. Und das Publikum kann hören, wie das Klavierduo Jost-Costa in Reutlingen durch den norwegischen Schnee marschiert.

Edgars Kinderkonzerterlebnis ist eine einstündige kunterbunte Reise in die Welt der Musik, die so manche Überraschung mit sich bringt und die Zuhörer Konzert und Kammermusik auf unterhaltsame Weise einmal anders erleben lässt. Yseult Jost und Domingos Costa haben viel Erfahrung, dem jungen Publikum die klassische Musik am Klavier zu vier Händen näher zu bringen. Gemeinsam mit dem Musikvermittler und Schauspieler Johann Michael Schneider erlebt die ganze Familie auf unkonventionelle und einfallsreiche Art und Weise fulminanten Konzertspaß!