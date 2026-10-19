Reutlinger Kammermusik Zyklus | Belcea Quartet

Streichquartettkunst pur! Freuen Sie sich auf das Wiederhören mit dem Belcea Quartet und auf einen Abend ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven.

Leidenschaft, gepaart mit Präzision, unerhörter Expressivität und purer Emotionalität zeichnen die Konzerte des Belcea Quartet aus. Mit der rumänischen Geigerin Corina Belcea, der koreanisch-australischen Geigerin Suyeon Kang an der zweiten Geige, dem polnischen Bratschisten Krzysztof Chorzelski und dem französischen Cellisten Antoine Lederlin treffen vier unterschiedliche künstlerische Herkünfte aufeinander und vereinen sich zu einzigartiger Exzellenz.

Mit dem frühen Streichquartett B-Dur op. 18,6 eröffnet sich eine Welt voller Energie, Witz und überraschender Tiefe. Besonders der berühmte Finalsatz „La Malinconia“ fasziniert mit seinem Wechsel zwischen Schwermut und Aufbruch.

Das zweite Werk des Abends ist ein Höhepunkt der Quartettliteratur: das Streichquartett a-Moll op. 132 – ein Werk von existenzieller Intensität. Der zentrale langsame Satz, Beethovens berühmter „Heiliger Dankgesang eines Genesenen“, zählt zu den ergreifendsten Momenten der Musikgeschichte. Der Dichter George Bernard Shaw merkte zu diesem Satz an: „Der Heilige Dankgesang ist nicht bloß Musik, er ist eine der größten Äußerungen der menschlichen Seele.“