Reutlinger Kammermusik Zyklus | Cuarteto Quiroga

Mit unverkennbarem Klang, technischer Brillanz und leidenschaftlicher Musikalität widmet sich das Cuarteto Quiroga einem facettenreichen Programm.

Als erstes steht Joseph Haydns Streichquartett Es-Dur op. 20,1, eines der bahnbrechenden Werke der sogenannten „Sonnenquartette“ auf dem Programm. Haydn, der als Begründer der Gattung Streichquartett gilt, experimentiert hier mit harmonischen Überraschungen, kontrastreichen Themen und kunstvoller Stimmführung.

Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett Es-Dur KV 428 ist eines der berühmten „Haydn-Quartette“, das eine beeindruckende Balance zwischen formaler Klarheit und emotionaler Tiefe zeigt. Mozart entfaltet in diesem Werk eine feinsinnige Farbpalette, die zwischen zarten Lyrismen und leidenschaftlicher Dramatik wechselt.

Mit Béla Bartóks drittem Streichquartett wird die klassische Tradition aufgebrochen und in neue, expressive Klangwelten überführt. Dieses Werk, ein Meisterstück der Moderne, beeindruckt durch seine rhythmische Vitalität, seine kühnen harmonischen Wendungen und die fast orchestrale Klangdichte, die das Quartett aus seinem Instrumentarium herausholt. Die Musiker des Cuarteto Quiroga bringen die energiegeladenen, archaischen Klänge und die feinen dynamischen Abstufungen dieses Werkes mit unvergleichlicher Intensität zur Geltung.

Den Abschluss bildet das Streichquartett Es-Dur von Fanny Hensel, geb. Mendelssohn – ein Werk von großer emotionaler Tiefe und expressiver Kraft. Die Komponistin, lange Zeit im Schatten ihres berühmten Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy, beweist hier ihr außergewöhnliches Talent für komplexe Stimmführung, klangliche Schönheit und romantische Ausdruckskraft.