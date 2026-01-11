Reutlinger Kammermusik Zyklus | Klavierabend Robert Neumann

Es erwartet Sie ein facettenreiches Programm voller Tiefe, Virtuosität und musikalischer Poesie.

Freuen Sie sich auf Franz Schuberts Drei Klavierstücke D 946 – Werke von lyrischer Schönheit und inniger Melancholie, die tief berühren. Ihnen gegenüber stehen die Etüden op. 10 von Frédéric Chopin, die höchste pianistische Virtuosität mit leidenschaftlicher Musikalität vereinen.

Jedes dieser Werke ist eine Herausforderung, die Neumann mit Leichtigkeit und Tiefe meistert. Ein besonderes Highlight des Abends ist eine eigene Komposition von Robert Neumann.