Reutlinger Kammermusik Zyklus | Mönkemeyer & Youn

Künstlerische Brillanz und innovative Programmgestaltung sind das Markenzeichen, mit dem sich Nils Mönkemeyer als einer der international erfolgreichsten Bratschisten profiliert und der Bratsche zu enormer Aufmerksamkeit verholfen hat.

Im Zentrum des Programms stehen Werke von Robert Schumann und Johannes Brahms, ergänzt durch Werke von Morton Feldman und Albert Dietrich, Musik von tiefem Ausdruck, von zarter Melancholie bis zu leidenschaftlicher Dramatik.

Egal, ob Sie die Werke bereits kennen oder neu entdecken: Dieses Konzert lädt Sie ein, sich von der Musik mitnehmen zu lassen und einen Abend voller intensiver Hörerlebnisse zu genießen.

Schumanns Adagio und Allegro op. 70 eröffnet den Abend mit der ganzen Bandbreite an Stimmungen zwischen inniger Empfindung und eruptiver Energie.

Die geheimnisvolle F-A-E-Sonate – ein Gemeinschaftswerk von Robert Schumann, Johannes Brahms und Albert Dietrich – entfaltet ein faszinierendes Spiel der Charaktere. F-A-E „Frei, aber einsam“ war das Lebensmotto des Geigenvirtuosen Joseph Joachim, dem die drei mit ihm befreundeten Musiker diese Gemeinschaftsproduktion widmeten.

Mit den drei Intermezzi op. 117 führt Brahms in eine Welt der Erinnerung und des Trostes. Mit Morton Feldmans The Viola in My Life III erwartet Sie zudem ein faszinierender Ausflug in ganz neue Klangwelten – leise, schwebend und überraschend anders.

Den Abschluss bildet Brahms’ späte Sonate Es-Dur op. 120 Nr. 2, ein Werk, mit dem er sein gesamtes kammermusikalisches Schaffen beschließt und das seit seiner Uraufführung 1895 Publikum und Kritik gleichermaßen begeistert.