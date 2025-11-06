Reutlinger Kammermusik Zyklus | Monet Quintett und Freunde

Erleben Sie einen Konzertabend voller Klangfarben und virtuoser Bläserkunst, wenn das Monet Quintett gemeinsam mit weiteren Bläsersolisten ein außergewöhnliches Programm präsentiert.

Auf dem Programm stehen das 1. Bläserquintett von Jean Francaix, das Oktett op. 216 von Carl Reinecke, das Bläsersextett Mládi von Leoš Janáček und der Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer Bearbeitung für 9 Bläser.

Den Auftakt bildet Jean Françaix' 1. Bläserquintett; ein Werk, das mit seinem Charme, seinem Humor und den feinsinnigen klanglichen Nuancen sofort begeistert. Höchste Virtuosität, gepaart mit französischer Leichtigkeit – ein typischer Françaix.

Im Anschluss erklingt mit Carl Reineckes Oktett op. 216 ein Werk, das die Bläserkunst in einer opulenten Besetzung zur vollen Entfaltung bringt. Mit seiner reichen Harmonik, raffinierten Struktur und melodischen Schönheit stellt das Oktett eine faszinierende Herausforderung für die Musiker dar und präsentiert die Vielfalt der Blasinstrumente in ihren schönsten Klangfarben.

Es folgt Leoš Janáčeks „Mladi“ („Jugend“) für sechs Bläser; eine verklärende Rückerinnerung an seine Jugendjahre und ein Werk, das mit seiner unkonventionellen Struktur und den folkloristischen Elementen den Geist der böhmischen Musik atmet. Janáček entfaltet in diesem Stück einen packenden Dialog zwischen den Instrumenten, in dem sich traditionelle Melodien mit modernem Klangideal verbinden und die Zuhörer in eine lebendige, rhythmisch betonte Klangwelt entführen.

Den krönenden Abschluss bildet Felix Mendelssohn Bartholdys „Sommernachtstraum“ in einer Bearbeitung für 9 Bläser. Mendelssohns Musik, die den träumerischen und magischen Charakter von Shakespeares Schauspiel widerspiegelt, entfaltet in dieser Version für Bläser eine ganz neue Dimension. Die Atmosphäre des Sommernachtstraums wird durch die Bläsergruppen in faszinierender Weise lebendig, von schwebenden, verträumten Klängen bis hin zu lebhaften, farbenfrohen Passagen.

Dieses Konzert vereint Meisterwerke der Bläserkammermusik, die mit kreativen Klangkombinationen und einzigartigen Kompositionen die Vielfalt der Blasinstrumente auf faszinierende Weise zur Geltung bringen.