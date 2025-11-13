Reutlinger Kammermusik Zyklus | Quatuor Arod

Mit der Werkauswahl nimmt Sie das Quartett mit auf eine Reise durch die Klangwelten von Joseph Haydn und Pjotr I. Tschaikowsky - ein Programm, das die Meisterschaft der Klassik und die emotionale Tiefe der Romantik vereint.

Das Konzert eröffnet mit Joseph Haydns Streichquartetten G-Dur op. 76,1 Hob. III:75 und D-Dur op. 76,5 Hob. III:79, zwei Meisterwerken aus dem Spätwerk des „Vaters des Streichquartetts“. Haydn, der die Kunstform des Streichquartetts auf innovative Weise prägte, zeigt in diesen beiden Quartetten einmal mehr seine Genialität. Das G-Dur-Quartett verführt mit seiner Leichtigkeit und seinem schwungvollen Charakter, während das D-Dur-Quartett in seiner Vielschichtigkeit und Ausdruckskraft mit majestätischen Themen und kontrastierenden Klangfarben fasziniert. Beide Werke sind lebendige Beispiele für Haydns meisterhafte Beherrschung der Form und seinen Humor, der oft in unerwarteten Wendungen zum Vorschein kommt.

Im Anschluss folgt das 1. Streichquartett op. 11 D-Dur von Pjotr I. Tschaikowsky, ein Werk von leidenschaftlicher Dramatik. In diesem frühen Streichquartett spürt man bereits die musikalische Handschrift Tschaikowskys – eine faszinierende Mischung aus Melancholie, Romantik und beeindruckender melodischer Schönheit. Die Musik entfaltet sich in weiten, schwungvollen Bögen und ist reich an emotionaler Ausdruckskraft, was dem Quartett eine ganz besondere Tiefe verleiht.