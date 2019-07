Gleich mit vier verschiedenen Programmen aus unterschiedlichen Sparten, die bis auf das Mitternachtsspecial alle mehrfach gezeigt werden, beteiligt sich das Reutlinger Theater mit extra auf diesen Abend zugeschnittenen Darbietungen an allen drei Spielstätten - erstmals im Neubau - an der 7. Reutlinger Kulturnacht. Kurze Appetithäppchen bieten Einblicke von Tanztheater über Schauspiel bis Comedy und damit die Möglichkeit, die Vielfalt der Reutlinger Kultur an diesem Abend in allen Facetten zu erleben.