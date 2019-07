Bereits zum 6. Mal veranstaltet das „Netzwerk Kultur“ am 21. September 2019 die Reutlinger Kulturnacht und versetzt die Stadtmitte und ihre Umgebung erneut in ein Lichtermeer aus Kunst und Kultur.

Wieder mit dabei und mit Sicherheit ein besonderes Highlight der Kulturnacht ist der Auftritt der Reutlinger und Tübinger Tanzszene, die sich in und vor der Stadthalle Reutlingen präsentiert und dieselbe in dieser Nacht in „Die tanzHALLE RT“ verwandelt. Tanzfreunde und Interessierte erleben ein Festival an Bewegung und dürfen sich vor Ort, neben zahlreichen Vorführungen, auch selbst ausprobieren.

Unter dem Motto „Psssst – Shut up and dance with us!“ treffen moderne, traditionelle und experimentelle Tanzstile genauso aufeinander wie jung auf alt, wie Amateur auf Profitänzer und wie Tanzperformances auf Mitmachaktionen. Ein buntes Feuerwerk aus Tanzkulturen, welches auf drei großen und kleinen Schaubühnen präsentiert wird, und jeden – egal welchen Alters – anspricht und begeistert.

Verpassen Sie nicht dieses Feuerwerk an Lebensfreude, das alle Sinne an- und einen schönen Abend verspricht!

Durch das Programm begleiten Sie: Fabrizio Laraia und Harry Pasiak

Feiern Sie mit uns!

Eröffnung um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz