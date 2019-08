Reutlinger Kulturnacht

Schon der Volksmund sagt: "Lachen hält gesund". Ist das nur so eine Redewendung oder ist doch etwas Wahres dran? Das kann jeder schnell beim Lach-Yoga bei Frau Carmen Goglin herausfinden. In kurzen 20 minütigen Sitzungen lädt Frau Goglin alle Interessierten ein das Lachen in der heutigen Zeit nicht zu verlernen.

Der Spanische Eltern- und Kulturverein Tübingen-Reutlingen stellt sich mit Gesang und Tanz, sowie mit Tapas und spanischen Getränken vor. Die Tanzgruppe Sal Marina präsentiert andalusische Folklore und Flamenco und wird dabei von Gesang und Gitarrenspiel live begleitet. Des Weiteren werden auch Informationen zum Jakobsweg dargeboten.

Die Künstlerinnen der GEDOK Reutlingen laden in und um die Kapelle im Garten des Heimatmuseums zum Kunstgenuss ein. Sie verwandeln das Kleinod in einen bewegten Ort zwischen hintergründiger Ausstellung, raffinierter Lichtinstallation und einer besinnlich packenden Mischung aus Gesang, Gitarre und poetry performance; von Sound of Silence bis Herrmann Hesse und moderner Lyrik. Lassen Sie sich überraschen auf welch vielfältige Weise die Künstlerinnen dem ursprünglichen Ort der Stille Leben einhauchen und ihn aufblühen lassen.