Reutlinger Kulturnacht in der Stadtbibliothek

Tanzstimmung mit Cover- und eigenen Songs mit rockigem Feeling.

18:15 - 19:30 Uhr Jugend-Bands der Kulturwerkstatt e.V.: Die Inklusive Band Black Wings.

Cold Burning Pineapple Shadows präsentieren ein kraftvolles Set aus Pop‑ und Rocksongs, veredelt durch ihren unverwechselbaren Klang. Ihr Zusammenspiel aus treibenden Drums, warmem Bass, melodischen Gitarren, einfühlsamen Vocals und feinen Keyboard-Akzenten bringt Ananasplantagen zum Glühen.

19 bis 21 Uhr, Galerie auf dem Podest: Künstlerin vor Ort - Barabara Hennecke

20 Uhr Sascha Kommer - Spirit und Move der Swing-Ära: Er nimmt uns mit auf eine Zeitreise, zurück in die 30er Jahre mit Klavier-, Tanz- Barmusik bis hin zu Hits der 50er Jahre, Rock‘n‘Roll, Boogie-Woogie, Swing! Der vielseitige Pianist begeistert sich nicht nur für die alten Musikstile und hat sich auf selbige spezialisiert, Kommer hat diese Leidenschaft verinnerlicht.

21:30 Uhr Die Lousiana Funky Butts Brass Band:

Pumpin‘, Groovin‘, Rockin - das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt. Spielend gelingt ihnen ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-line Jazz. Mit Witz, Biss und Leidenschaft singt und rappt die Brass Band vielsprachig von Gott und der Welt, good and bad times, corazón und amour fou.