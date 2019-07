Reutlinger Melange

Fundgrube für Beobachtung und Analyse des Zeitgeschehens, Begegnungsstätte, Diskussionsplattform, Inspirationsquelle und vieles mehr waren die Kaffeehäuser für zahlreiche Literaten und Künstler, die dort weit mehr als nur einen warmen Aufenthaltsort gefunden hatten. In ihrer anregenden Atmosphäre entstanden zahlreiche Texte, von einfachen Skizzen zum Tagesgeschehen, Feuilletonartikeln, satirischen Betrachtungen bis zu philosophischen Abhandlungen und ganzen Romanen. Literarische Gruppen fanden oder zerstritten sich, neue Formen wurden probiert, hitzige Debatten geführt, es wurde analysiert, diskutiert, politisiert.

Eine individuelle, immer wieder neue Auswahl der literarischen Früchte des Kaffeehausschaffens präsentiert das Schauspiel- Ensemble ca. vier mal pro Spielzeit Sonntag nachmittags stimmungsvoll eingerahmt von der jeweils passenden Musik, live gespielt von der Salonmusik-Formation ensemble narcissus bei Kaffee und Kuchen im einladenden Foyer des Neubaus.

Jede Melange widmet sich einem Land, dessen besondere und typische Literaten und Komponisten zu Gehör gebracht werden. In der Spielzeit 2019/20 wird es allerdings als erstes am 29.09.2019 zum 50. eine Melange der musikalischen Highlights mit Texten rund um das Schaffen der Autor*innen geben. Und am 27.10. geht es musikalisch-literarisch in die Welt der Filme.