Literarische Köstlichkeiten bei Kaffeehaus-Musik vom "ensemble narcissus".

Bis ins 20. Jahrhundert fanden zahlreiche Literat*innen und Künstler*innen in den Kaffeehäusern der verschiedenen europäischen Metropolen weit mehr als nur einen warmen Aufenthaltsort: Es waren Fundgruben für Beobachtung und Analyse des Zeitgeschehens, Begegnungsstätten, Diskussionsplattformen, Inspirationsquellen und vieles mehr. Literarische Gruppen fanden oder zerstritten sich, neue Formen wurden probiert, hitzige Debatten geführt, es wurde analysiert, diskutiert, politisiert. In einer anregenden Atmosphäre aus Musik, Gespräch und Genuss entstanden so zahlreiche Texte, von einfachen Skizzen zum Tagesgeschehen, Feuilletonartikeln, satirischen Betrachtungen bis zu philosophischen Abhandlungen und ganzen Romanen.

Langlebiger als die "Reutlinger Melange" ist keine andere Veranstaltungsreihe in der Tonne: Seit über 20 Jahren präsentiert das Schauspielensemble in Anlehnung an die literarischen Früchte der Kaffeehauskultur mehrmals pro Spielzeit sonntagnachmittags eine stets individuelle Auswahl an Texten. Bei Kaffee und Kuchen im einladenden Theaterbaufoyer der Tonne werden diese thematischen Nachmittage stimmungsvoll eingerahmt von der jeweils passenden Musik, live gespielt von der Salonmusik-Formation "ensemble narcissus".