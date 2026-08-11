Seit über 20 Jahren präsentiert das Schauspielensemble mehrmals pro Spielzeit sonntagnachmittags eine stets individuelle Auswahl an Texten in Anlehnung an die literarischen Früchte der Kaffeehauskultur.

Bis ins 20. Jahrhundert fanden zahlreiche Literat*innen und Künstler*innen in den Kaffeehäusern der verschiedenen europäischen Metropolen weit mehr als nur einen warmen Aufenthaltsort: Es waren Fundgruben für Beobachtung und Analyse des Zeitgeschehens, Begegnungsstätten, Diskussionsplattformen, Inspirationsquellen und vieles mehr. Literarische Gruppen fanden oder zerstritten sich, neue Formen wurden probiert, hitzige Debatten geführt, es wurde analysiert, diskutiert, politisiert. So entstanden zahlreiche Texte, von einfachen Skizzen zum Tagesgeschehen, Feuilletonartikeln, satirischen Betrachtungen bis zu philosophischen Abhandlungen und ganzen Romanen.

In einer ebenso anregenden Atmosphäre aus Musik, Gespräch und Genuss bei Kaffee und Kuchen werden die thematischen Nachmittage der »Reutlinger Melange« im einladenden Theaterbaufoyer der Tonne (Jahnstr. 6) stimmungsvoll eingerahmt von der jeweils passenden Musik, live gespielt von einer Salonmusik-Formation.