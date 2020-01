Reutlinger Ofenführerschein 2020

Clever Heizen mit Holz: Das liegt nicht nur im Trend, sondern nutzt auch dem Geldbeutel und kann gerade in der Region eine der natürlichsten Arten zu Heizen sein. Doch auch hier gilt: Gewusst wie!

An diesem Punkt setzt der ›Reutlinger Ofenführerschein‹ an: Wer von A bis Z lernen möchte, wie man mit Holz richtig heizt, kann dies in der Workshopreihe in angenehmer Atmosphäre lernen. Dabei gilt das Motto: Alles ist einfach, wenn man weiß, wie es geht!

Führerscheinteilnehmer besuchen dazu verschiedene Workshops, die das Thema und seine Aspekte praktisch erläutern:

Einführungsvortrag zum cleveren und richtigen Heizen mit Holz am 24.01.2020 um 19:00 Uhr sowie

einem Vormittag rund um den Brennholzeinkauf am 01.02.2020 um 9:00 Uhr und

um 9:00 Uhr und einem Workshop zum Thema Holzheizungen am 07.03.2002 um 9:00 Uhr.

im Forsthof Reutlingen