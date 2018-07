Reutlinger Orgelsommer

Orgelnacht mit Illuminationen „Aus der neuen Welt“

Ruben Sturm, Rottenburg

Jens Wollenschläger, Tübingen

Torsten Wille, Reutlingen

Raum, Klang und Licht verbinden sich in der Orgelnacht zu einem Gesamterlebnis. Auch die vierte Ausgabe hält wieder Spannendes bereit: Diesmal geht es direkt in eine „Neue Welt“, denn die bekannte Sinfonie von Antonín Dvořák steht im Mittelpunkt des diesjährigen Orgelfests – auch an der Orgel eine faszinierende Musik! Sie hören die vier Sätze in verschiedenen Versionen, jeweils zu dritt an ein bis drei Orgeln.

Doch nicht nur die Sinfonie kommt „aus der neuen Welt“. Wie Dvořák bei seinem berühmten Amerika-Aufenthalt erleben wir die alten Spirituals und was die Neue Welt als eigene Musikkultur bereithält. Dazu gibt es „neue Klangwelten“ aus vielen Zeiten und Orten: Von alter Musik über J. S. Bach, Mozart und Brahms bis zum Jazz reicht das Repertoire, das sich in der aufwändigen Lichtinstallation Holger Herzogs spiegelt. Bis in die hintersten Winkel wechselnd und in verschiedenen Farben und illuminiert, wird der an sich schon beeindruckende Kirchenraum passend zur Musik atmosphärisch in Szene gesetzt. Die drei Organisten spielen die drei Orgeln der Marienkirche in abwechslungsreichen Kombinationen, mal gemeinsam, mal allein. Begonnen wird um 20 Uhr wie immer mit einem Konzert zu dritt an der großen Rieger-Orgel. Zwischen den Musikstücken gibt es Wandelphasen, in denen Getränke erhältlich sind und die Lichtinstallation von Holger Herzog aus allen Winkeln entdeckt werden kann.

Beginn um 20 Uhr mit Konzert zu dritt an der großen Rieger-Orgel

Zweiter Einlass ab 21:15 Uhr