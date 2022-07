Reutlinger Orgelsommer 2022 "Klangwelten"

Wie wohl kein anderes Instrument ist die Orgel in der Lage, die grenzenlose Bandbreite menschlicher Emotionen in einer Farbenpracht abzubilden, die ihresgleichen sucht.

Unter dem Titel „Klangwelten“ werden Orgelwerke aus vier Jahrhunderten erklingen, mit denen das Instrument des Jahres 2021 in seiner ganzen Klangvielfalt präsentiert wird.

Neben Klassikern wie „Präludium und Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt oder der „Fantasie und Fuge g-Moll BWV 542“ von Johann Sebastian Bach wird u. a. auch eine Transkription von Claude Debussys Klavierstück „Clair de lune“ sowie das von der spanischen Folklore inspirierte Orgelwerk „Salamanca“ des schweizerischen Komponisten Guy Bovet (*1942) erklingen.

Über Lukas Euler

Lukas Euler, 1996 in Neustadt/Weinstraße geboren, ist seit Februar 2020 als Assistenzorganist an der Thomaskirche Leipzig sowie als Lehrkraft für Orgel am Forum Thomanum Leipzig tätig.

Er studierte Kirchenmusik (Master) und Klavier (Bachelor) in Freiburg und Leipzig und wird ab Oktober 2022 zusätzlich das Meisterklassenstudium Orgel bei Prof. Dr. Martin Schmeding sowie den Masterstudiengang Orgelimprovisation absolvieren.

Nach drei 1. Bundespreisen bei „Jugend musiziert“ wurde er mehrfacher Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe (u. a. Tariverdiev-Wettbewerb Kaliningrad, Northern Ireland International Organ Competition, Hermann-Schroeder-Wettbewerb Trier, Internationaler Orgelwettbewerb Dudelange, Kurt-Boßler-Wettbewerb Freiburg.