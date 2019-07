Reutlinger Orgelsommer - Orgelnacht

Orgelnacht mit Illuminationen „Von Carmen bis zur Marseillaise“ – Französische Nacht.

Frank Oidtmann, Tübingen

Stefan Viegelahn, Frankfurt

Torsten Wille, Reutlingen

Lichtinstallation:

Holger Herzog, Tübingen

Raum, Klang und Licht verbinden sich in der Orgelnacht zu einem Gesamterlebnis. Die nunmehr fünfte Ausgabe führt nach Frankreich: Die große Vielfalt der französischen Musik bietet diesmal besondere Highlights: Die Carmen-Suite mit sechs Händen an einer Orgel oder aber die berühmte 5. Sinfonie von Widor, gespielt an drei Orgeln sind nur zwei der zahlreichen Highlights des Abends. Erleben Sie die große Bandbreite französischer Musik vom 17. Jahrhundert bis in die Moderne, von ernst bis heiter, von Kammermusik bis zur großen Orgelsinfonik.

Die bewährte Lichtregie von Holger Herzog lässt dieses vielfarbige Programm auch zu einem echten Farberlebnis werden: Über 100 Scheinwerfer verzaubern die Marienkirche und lassen den gotischen Raum passen zur Musik erstrahlen.

Die drei Organisten spielen die drei Orgeln der Marienkirche in abwechslungsreichen Kombinationen, mal gemeinsam, mal allein. Begonnen wird um 20 Uhr wie immer mit einem Konzert zu dritt an der großen Rieger-Orgel. Zwischen den Musikstücken gibt es Wandelphasen, in denen Getränke erhältlich sind und die Lichtinstallation von Holger Herzog aus allen Winkeln entdeckt werden kann.

Das ausführliche Programmheft liegt bei den Konzerten kostenlos für Sie bereit.

Änderungen vorbehalten!