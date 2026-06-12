Reutlinger Schwörtag: Großes Bürgerfest mit buntem Kinderprogramm

Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche startet das Fest auf dem alten Schwörhofplatz, dem heutigen Platz vor dem Friedrich-List-Gymnasium, Kanzleistraße 28.

09:40 Uhr:

Turmbläser auf dem Turm der Marienkirche

10:00 Uhr:

Ökumenischer Gottesdienst in der Marienkirche mit Dekan Marcus Keinath und Pfarrer Roland Knäbler.

Musikalische Gestaltung durch den Bezirksbläserkreis des Evangelischen Kirchenbezirks Reutlingen unter der Leitung von Simon Amend sowie von Marienkirchenkantor Torsten Wille an der Orgel.

11:10 Uhr:

Festzug über den Marktplatz zum ehemaligen Schwörhof beim Friedrich-List-Gymnasium.

11:30 Uhr:

Schwörtagszeremoniell

Schwörtagsrede von Oberbürgermeister Thomas Keck, Fahnenflaigen, Stadtkapelle Reutlingen, Reutlinger Liederkranz, Schulchöre des Friedrich-List-Gymnasiums und der Schützengilde Reutlingen

Hinweis: Beim Schwörtagszeremoniell wird eine Gebärdensprachedolmetscherin anwesend sein.

13:00 bis 15:00 Uhr:

Nachmittagsprogramm

- Donauschwäbische Tanz- und Folkloregruppe Reutlingen

- Blasmusik des TSV Sondelfingen unter der musikalischen Leitung von Julian Hölz

- Naturtheater Reutlingen mit musikalischen Ausschnitten aus "Der Besuch der alten Dame" und "Die Schule der magischen Tiere"

11:30 bis 14:30 Uhr:

Buntes Kinderprogramm im Mensahof

- Seile selber drehen mit der Trachten- und Volkstanzgruppe Ohmenhausen

- Schilde basteln

- Flechtfrisuren wie im Mittelalter

- Bewegungsprogramm mit Hula Hoop, Seilspringen usw.