Reutlinger Schwörtag: Partystimmung am Vorabend

Schwungvolles, Fetziges und Rockiges: Am Vorabend des Reutlinger Schwörtages ist auf dem ehemaligen Schwörhof einiges geboten.

18:00 Uhr:

Fassanstich durch Oberbürgermeister Thomas Keck

Im Anschluss präsentiert die Stadtkapelle Reutlingen e. V. 1902 unter musikalischer Leitung von Markus Frieß Volksmusik, Pop, Rock und Swing

20:00 Uhr mit DJ Ernst O.:

Ernst Obermayer, Party-DJ seit 39 Jahren, ist im Herzen immer jung geblieben und er hat die schönsten Party-Songs zum Tanzen und Mitsingen aus vier Jahrzehnten im Programm. Für jedes Alter hat er etwas dabei und sorgt für gute Stimmung.

22:40 Uhr Feuershow mit Ancalima:

Ancalima ist eine professionelle Künstlergruppe, die mit eindrucksvollen Feuershowa, tänzerischer Präzesion und starker visuellere Ästhetik begeistert.