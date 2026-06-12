Reutlinger Schwörtag: Partystimmung am Vorabend

Friedrich List Gymnasium Kanzleistraße 28, 72764 Reutlingen

Schwungvolles, Fetziges und Rockiges: Am Vorabend des Reutlinger Schwörtages ist auf dem ehemaligen Schwörhof einiges geboten.

18:00 Uhr:

Fassanstich durch Oberbürgermeister Thomas Keck

Im Anschluss präsentiert die Stadtkapelle Reutlingen e. V. 1902 unter musikalischer Leitung von Markus Frieß Volksmusik, Pop, Rock und Swing

20:00 Uhr mit DJ Ernst O.:

Ernst Obermayer, Party-DJ seit 39 Jahren, ist im Herzen immer jung geblieben und er hat die schönsten Party-Songs zum Tanzen und Mitsingen aus vier Jahrzehnten im Programm. Für jedes  Alter hat er etwas dabei und sorgt für gute Stimmung.

22:40 Uhr Feuershow mit Ancalima:

Ancalima ist eine professionelle Künstlergruppe, die mit eindrucksvollen Feuershowa, tänzerischer Präzesion und starker visuellere Ästhetik begeistert.

Info

Friedrich List Gymnasium Kanzleistraße 28, 72764 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne
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