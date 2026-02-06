Reutlinger Theater für Kinder - „Nils Holgersson'

Tanztheater nach Selma Lagerlöf. Zu Gast: Choreografin und Tänzerin Judith Seibert, ab 4 Jahre.

Nils Holgersson ist ein frecher Tunichtgut mit nur Faxen im Kopf. Er ärgert die Tiere, hört nicht auf die Eltern und von Kirche und Schule will er natürlich überhaupt nichts wissen. Eines Tages aber treibt er es zu weit und wird auf Daumengröße klein gezaubert. So kann er seinen Eltern nicht mehr gegenübertreten. Was soll er nur tun? Wie wird er sich aus dieser Situation retten?

Hier können Kinder und die ganze Familie die bekannte Geschichte in einer besonderen Version erleben. Vier professionelle Tänzerinnen und Tänzer vertanzen die Erzählung über Freundschaft, Mut und der Wertschätzung eines jeden Lebens gegenüber.