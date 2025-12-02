Reutlinger Theater für Kinder - „Nussknacker und Mausekönig“

Am Weihnachtsabend bekommen Marie und ihr Bruder Fritz wunderschöne Geschenke, unter anderem einen Nussknacker, den Marie sofort besonders mag.

Dann kommt auch noch der geliebte Patenonkel Drosselmeier zu Besuch, der für die Kinder ein Zucker-bäckerhaus gebaut hat, in dem sich kleine Puppen bewegen. Fritz findet das Häuschen langweilig. Er malträtiert stattdessen den armen Nussknacker und lässt ihn immer härtere Nüsse knacken. Schließlich bricht er ihm aus Übermut drei Zähne aus. Marie ist sehr traurig. Aber Onkel Drosselmeier tröstet sie und beginnt, ihr die Geschichte vom „echten“ Nussknacker zu erzählen, die im Reiche der hässlichen Prinzessin Pirlipat und der Mäusekönigin spielt.

Schon bald schläft Marie ein und erwacht im Puppenreich, wo der Mandelmilchsee in den Limonadenstrom mündet, und das dem Zuckerbäckerhaus sehr ähnlich sieht. Dort erlebt sie selbst, wie der schöne Neffe Hans von der alten Mäusekönigin in einen Nussknacker verwandelt wird. Wie Marie mit Mut und Herz den verzauberten Nussknacker heilt und der Mäusekönigin die Stirn bietet, dass erlebt Ihr live bei uns.