Reutlinger Theater für Kinder - Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt

Das stärkste Mädchen der Welt wohnt mit ihrem Pferd und dem kleinen Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt. Pippi ist herrlich ungezogen, lügt ganz wundervoll und macht was sie will. Sie wird für Annika und Thomas die beste Freundin und erlebt mit ihnen die tollsten Abenteuer. Nur die Lehrerin meint, dass Pippi besser in einem Kinderheim aufgehoben wäre, und deshalb soll sie auch von Polizisten dorthin verfrachtet werden. Außerdem haben es zwei Diebe auf Pippis Goldtaler abgesehen, doch Pippi macht allen einen Strich durch die Rechnung. Das Theater Fritz und Freunde bringt das Stück mit viel Spielfreude und Humor auf die Bühne.

Zu Gast: Theater Fritz und Freunde

60 Minuten ohne Pause ab 4 Jahren