Reutlinger Theater für Kinder - Sterntaler

Es war einmal ein kleines Mädchen, wissbegierig und mutig, das wollte die Welt kennen-lernen. So machte es sich, voller Vertrauen und Zuversicht, auf den Weg; mit nichts weiter als den Kleidern, die es am Leib trug und einem Stückchen Brot. Unterwegs begegneten ihr Menschen die es dauerten und so verschenkte es nach und nach alles, was es besaß; einer Hungrigen das Stückchen Brot, einem Frierenden ihre Jacke und am Ende sogar ihr letztes Hemd. Es schien, dass so viel Selbstlosigkeit Glück brachte, denn plötzlich fielen viele, kleine Sterne vom Himmel; und auch noch ein kostbares Kleid, da hinein sammelte es die „Sterntaler“ und dann war da ja auch noch Prinz Max.

Freut euch auf eine spritzige, witzige voll weihnachtlicher „Nächstenliebe“ bestückte kleine Geschichte mit musikalischen Einlagen.