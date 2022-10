Reutlinger Theater für Kinder

Gepetto ist ein armer, einsamer Tischler, der eines Tages beschließt, eine Holzpuppe zu bauen, die unerklärlicherweise lebendig wird. Diese Holzpuppe behandelt er wie seinen Sohn und verkauft seine einzige Jacke, um für ihn eine Fibel zu kaufen, damit er in die Schule gehen kann. Frohen Mutes macht sich „Pinocchio“ auf den Weg zur Schule, aber er lässt sich allzu gerne vom Weg ablenken. Er verkauft die Fibel, um sich eine Aufführung ansehen zu können, aber zum Glück bekommt er vom Direktor etwas Geld geschenkt und will sich auf den Heimweg machen. Da taucht eine zwielichtige Gestalt auf, die ihn auf das Feld der Wunder lockt, um ihm das Geld wieder abzuknöpfen. Dafür bekommt er von der geheimnisvollen Fee eine Rüge und gelobt Besserung. Und schon taucht die nächste Versuchung auf: Ein Magier, der ihn ins sagenhafte Kinderwunderland locken möchte, in dem alles erlaubt ist. Wird Pinocchio der Versuchung widerstehen können und kann er seinen Vater, der von einem Wal verschluckt wurde, retten?