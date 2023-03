Reutlinger Theater für Kinder

Als kleine Maus im Wald kann es unglaublich anstrengend sein. Erst will der Fuchs einen fressen und kaum ist man ihm entkommen, da wollen einem auch schon die Eule und die Schlange an den Pelz. Da muss man als Maus clever sein und sich etwas einfallen lassen. Was wäre denn, wenn man den großen Raubtieren von jemandem erzählen könnte, der auf einen aufpasst? Jemand, der allen denen Angst macht, die einem sonst Angst machen. Die kleine Maus erfindet den großen und furchteinflößenden Grüffelo und es passiert das Unglaubliche: sie muss keine Angst mehr haben. Doch dann passiert etwas, mit dem die Maus nie gerechnet hätte: der Grüffelo steht leibhaftig vor ihr und hat einen unbändigen Appetit auf Butterbrot mit kleiner Maus …

Zu Gast: Junge Ulmer Bühne

Spieldauer: 50 Minuten ohne Pause

geeignet ab 5 Jahren