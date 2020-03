Reutlinger Theateroffensive: Wunderkammer

Eine Veranstaltung des figuren theater tübingen im Rahmen der Reutlinger Theateroffensive

Die Idee der Wunderkammer, eines frühmusealen Sammlungskonzeptes, das sich an Raritäten und Kuriositäten orientierte, bietet den Rahmen für diesen Theaterabend zwischen Bildender und Darstellender Kunst. Den Takt und die Atmosphäre liefern die Kompositionen des Jazzpianisten Michal Wollny und der Cembalistin Tamar Halperin sowie eigens komponierte Cellostücke und elektronische Musik von Bradley Kemp.

Mit den Figurenspielern Alice Therese Gottschalk, Raphael Mürle und Frank Soehnle haben sich drei Schüler des weltbekannten Marionettenvirtuosen Albrecht Rosers zum Trio zusammen geschlossen um ihre Arbeit mit der Marionette zu vertiefen und weiter zu entwickeln.

Die Wunderkammer Sammlungen bezweckten, den universalen Zusammenhang aller Dinge darzustellen, mit dem Ziel, eine Weltanschauung zu vermitteln, in der Geschichte, Kunst, Natur und Wissenschaft zu einer Einheit verschmolzen. Im Gegensatz zur »Scholastik« des Hoch- und Spätmittelalters, die alle Wissensgebiete von einem abstrakten Standpunkt aus erfasst hatte, bedeutete die Wunderkammer Erkenntnis aus vielfältiger sinnlicher Betrachtung.

In diesem Sinne ist das Medium Marionette in all seinen Facetten dem Zuschauer ebenfalls eine Wunderkammer. Hier gibt es Platz für sinnliches Erfahren von Schwerkraft und Magnetismus. Simple Mechanik demonstriert ungeheuerliche Mystik. Die Freiheit von Bewegung wird erfahrbar im Zusammenspiel von Physik und Grazie. Das Wunderbare und das Banale, Technik und Lyrik existieren im Gleichgewicht und ermöglichen eine neue Sicht auf die Welt und die Einheit der Dinge. Betreten Sie die Wunderkammer der Marionette und lassen Sie sich von ihrer einzigartigen Magie und Schwerelosigkeit in Staunen versetzen.

Ausstattung und Spiel: Alice Therese Gottschalk, Raphael Mürle und Frank Soehnle

Musik: »Wunderkammer« von Michael Wollny und Tamar Halperin

Neukompositionen: Bradley Kemp

Choreographische Mitarbeit: Lisa Thomas

Kostüme: Evelyne Meersschaut

Lichttechnik: Christian Glötzner

Premiere 13. April 2013, »Theater in den Pferdeställen«, Tübingen

Preis der Jury beim Internationalen Figurentheaterfestival Bielsko-Biala, Polen 2014

Mit Unterstützung des Landesverbandes freier Theater Baden-Württemberg, Fonds Darstellende Künste, FITZ! Figurentheaterzentrum Stuttgart, Förderkreis Figurentheater Pforzheim, Theater in den Pferdeställen Tübingen.