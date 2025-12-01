Reutlinger Weihnachstcircus 2025

Wie jedes Jahr trumpft der altbekannte Reutlinger Weihnachtscircus mit einem ausgezeichneten Programm auf.

Stammgäste können sich auf neue und bekannte Stars in der Manege freuen, die eine große Portion Internationalität mitbringen. Noch dazu tragen viele von ihnen stolz Auszeichnungen wie den Goldenen oder Silbernen Clown, welche von dem internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo verliehen werden. Das Programm fasziniert mit vielseitigen Darbietungen. Die Artistinnen und Artisten werden mit ihren Künsten dem Publikum den Atem rauben. Verfolgen Sie Clownerie, Tierdarbietungen, Tanz und Akrobatik durch einen Abend voller Überraschungen und Nervenkitzel.

Ein großer Familienspaß für Groß und Klein erwartet Sie in der wundersamen Welt des Reutlinger Weihnachtscircus! Sichern Sie sich jetzt Tickets und versüßen Sie sich die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr mit einem außerordentlichen Event.