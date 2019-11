Reutlinger Weihnachtscircus 2019

Wir freuen uns ganz besonders, Sie auch in diesem Jahr zum 17.ten Reutlinger Weihnachtscircus am Rande unserer Manege begrüßen zu dürfen. Action trifft Besinnlichkeit sowie klassische Circuskunst auf modern inszenierte Showacts voller Pep, Tempo und Nervenkitzel. Auch in diesem Jahr haben wir keine Kosten und Mühen gescheut Ihnen internationale Star-Artisten und Gewinner aus Monte Carlo hautnah in Reutlingen zu präsentieren.

Staunen Sie über die unglaublichen Leistungen der Artisten, wie über die Schönheit und Talente von Tieren. Begeisternde Clownerie, sowie moderne Licht- und Tontechnik sind weitere Zutaten für ein exklusives Circuskunst-Menü, welches in dieser Zusammensetzung nur in Reutlingen zu erleben ist.