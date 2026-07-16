Die Reutlinger Weinwanderung verbindet Natur, Genuss und Geschichte zu einem besonderen Erlebnis.

Von der Reutlinger Innenstadt aus führt die Route hinauf zum Scheibengipfel, der mit einer atemberaubenden Aussicht über die Stadt und die Albtrauflandschaft belohnt.

Unterwegs erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Auswahl heimischer Weine, die an verschiedenen Stationen verkostet werden. Fachkundige Begleitung sorgt für spannende Einblicke in die Weingeschichte Reutlingens – von historischen Rebanlagen bis hin zur heutigen Bedeutung des Weinbaus in der Region. Zudem wird die Tour durch interessante Anekdoten zur Stadtgeschichte ergänzt, die Reutlingens Entwicklung und seine enge Verbindung zum Weinbau lebendig werden lassen.