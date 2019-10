Revanche - Premiere

Andrew Wyke weiß, dass seine Frau Marguerite einen heimlichen Geliebten hat. Als sie für ein paar Tage verreist ist, lädt der Mittfünfziger den Liebhaber zu sich nach Hause ein. Er heißt Milo Tindle, ist Halbitaliener, 20 Jahre jünger als Wyke und sehr gutaussehend. Milo fühlt sich unbehaglich, denn er hat keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Welcher Ehemann lädt schon in freundlicher Absicht den Geliebten der Frau ein? Andrew, der als erfolgreicher Krimiautor gutes Geld verdient, kommt gleich auf den Punkt: »Sie wollen also meine Frau heiraten.« Milo Tindle ist irritiert wegen der Direktheit seines Gastgebers und stottert: »Nun … nun, ja. Mit Ihrer Einwilligung natürlich.«

Andrew möchte wissen, ob Milo Tindle überhaupt in der Lage ist, Marguerites gewohnt hohen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Nun ja, er sei in der Reisebranche tätig und wohne in einem alten Haus über seinem Reisebüro, berichtet der Liebhaber. Darüber kann Andrew nur geringschätzig lächeln. Sein Luxusweib mag keine alten Häuser und mit dem bisschen Geld, das Milo als Touristiker verdiene, werde er kaum ihre Bedürfnisse befriedigen können. Doch Andrew gibt sich großzügig: Er ist froh, dass Milo seine Frau »übernehmen« will, denn sie ist langweilig, eitel, verschwendungssüchtig, hemmungslos und verdammt gerissen. Deshalb lautet seine alles entscheidende Frage: »Können Sie es sich leisten, sie mir vom Hals zu schaffen«? Er schlägt seinem Kontrahenten ein Geschäft vor: Milo soll einen Einbruch in Andrews Villa vortäuschen und die hochversicherte Juwelensammlung rauben. Andrew würde ihm einen Hehler vermitteln, der ihm einen hohen Preis für den Schmuck zahlt. Er selbst würde die Versicherungssumme kassieren. Als Autor raffiniert konstruierter Kriminalromane wüsste er bestens, wie man falsche Spuren legt und die Polizei an der Nase herumführt. Nach anfänglichem Zögern lässt Milo sich auf den Plan ein — und landet mitten in einem mörderischen Spiel.

»Revanche« ist eine hochintelligente, ­irrwitzige Mischung aus Psychothriller und rasantem Katz- und Maus-Spiel. Alle Zuschauer sind zum Schweigen über die Pointe dieses Stückes verpflichtet, um nachfolgenden Besuchern nicht den Spaß am Nervenkitzel zu verderben.

Anthony Shaffer landete mit »Revanche« (engl. »Sleuth«) einen großen Erfolg. 1971 wurde es mit dem Tony Award als bestes Theaterstück ausgezeichnet und in 14 Sprachen übersetzt. Außerdem wurde es mehrfach verfilmt. Der Autor, der übrigens der Zwillingsbruder des ebenfalls überaus erfolgreichen Dramatikers Peter Shaffer ist, schrieb auch die Drehbücher für Alfred Hitchcocks »Frenzy« oder die wunderbaren Verfilmungen der Agatha-Christie-Romane »Mord im Orient-Express«, »Tod auf dem Nil«, »Das Böse unter der Sonne«, »Rendezvous mit einer Leiche« oder den Film »Sommersby«.